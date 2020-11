Maradona opgenomen in het ziekenhuis

Diego Maradona is in het Argentijnse La Plata opgenomen in een ziekenhuis. Dat melden Argentijnse media. De 60-jarige zou uit voorzorg zijn opgenomen.

Wat er precies met Maradona aan de hand is, is niet duidelijk. Volgens naasten uit zijn omgeving houdt de ziekenhuisopname geen verband met het coronavirus. De komende dagen wordt Maradona's gemoedstoestand onderzocht.

Verjaardag

De trainer van Gimnasia y Esgrima la Plata vierde vrijdag nog zijn zestigste verjaardag, in het stadion van zijn club werd de voormalige aanvoerder van het Argentijnse elftal uitgebreid geëerd. Maradona wilde volgens de Argentijnse krant Clarin al zijn kinderen om zich heen op zijn verjaardag, iets dat om verschillende redenen niet lukte. Dat zou Maradona hebben aangegrepen.

Ook het overlijden van zijn zwager, in augustus, liet Maradona niet onberoerd.