Topdonateur Democraten draait geldkraan dicht tot Biden weg is

Een belangrijke donateur van de Democratische Partij staakt haar betalingen zolang Joe Biden nog presidentskandidaat is. Abigail Disney, telg uit het entertainmentgeslacht, maakte de afgelopen jaren tonnen over naar progressieve doelen, maar stopt zolang Biden niet is vervangen.

"Biden is een goed mens en heeft zijn land voorbeeldig gediend, maar er staat te veel op het spel", zegt ze in een verklaring over de strijd tegen de Republikein Trump. "Dit is realisme, geen gebrek aan respect."

"Als Biden zich niet terugtrekt, dan zullen de Democraten verliezen. Daar ben ik absoluut zeker van. De consequenties daarvan zouden verschrikkelijk zijn."

'Inzetten op Harris'

De kandidatuur van Biden is omstreden sinds zijn zwakke optreden in het debat met Donald Trump vorige week. De uitzending werd gezien als een mogelijkheid om vraagtekens over zijn leeftijd weg te nemen, maar doordat hij slecht uit zijn woorden kwam en zichzelf meermaals verbeterde, groeiden de twijfels alleen maar verder.

Bekijk hier een korte samenvatting van het debat tussen Trump en Biden: