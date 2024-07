Blind bewijst Koeman dat ideale wissel bestaat: 'Maar geen makkelijke rol'

Hij heeft geen moment getwijfeld om te bedanken. "Helemaal niet zelfs. Het is geen makkelijke rol, maar ik vind het nog steeds een heel grote eer om voor het Nederlands elftal uit te komen en bij een EK te zijn."

Voortouw op de training

En dus is hij elke dag bezig om zijn teamgenoten en de technische staf scherp te houden. "Dat is anders, maar ook weer een uitdaging", vindt Blind. "Natuurlijk heb je weleens mindere dagen, maar over het algemeen probeer ik iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen."

En dus zien we, als er niet achter gesloten gordijnen wordt getraind, een scherpe Blind over het veld gaan van het AOK Stadion in Wolfsburg. En in het lege stadion kun je niet alleen alles zien, maar ook horen. Met zijn coaching neemt Blind nog altijd het voortouw.