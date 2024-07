Etappe 7: Klassementsmannen wijzen naar elkaar, wie heeft de beste tijdrit?

"Het wordt interessant. Remco is zeker favoriet", oordeelde geletruidrager Pogacar gisteren. "Hij is de wereldkampioen tijdrijden en heeft al vaak laten zien dat hij iedereen kan verslaan in een tijdrit. Hij is degene om in de gaten te houden, en ik denk dat ik het zelf ook aardig kan doen."

Afgetroefd door Vingegaard

De voorzichtige woorden van Pogacar, die zichzelf niet als favoriet bestempelt, zijn niet toevallig. De laatste keer dat hij en Vingegaard samen een tijdrit reden, werd hij flink afgetroefd door de Deen van Visma-Lease a Bike.

Dat was in etappe 16 van de Tour van vorig jaar. Vingegaard startte twee minuten na Pogacar, maar slaagde er bijna in zijn rivaal in zicht te krijgen. Liefst één minuut en 38 seconden was hij sneller dan de Sloveen in een rit van 22 kilometer, waarmee hij zijn tweede Tourzege veiligstelde.

Wout van Aert, ook een erkend tijdrijder, kwam destijds net tekort voor de dagzege. Hij toonde zich een sportief verliezer en nam figuurlijk én letterlijk zijn petje af voor Vingegaard. Dit jaar aast hij wellicht weer op de dagzege, zo suggereert zijn ploegleider Frans Maassen: "Van Wout verwachten we een goede prestatie."