Guten Morgen EURO 2024: Spanje klopte gastland nog nooit, Ronaldo blijft azen op record

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden zijn er vandaag?

We gaan beginnen aan de kwartfinales in Duitsland. Waar Oranje aan de 'relatief makkelijke' kant van het speelschema zit, is de andere helft meer dan pittig te noemen. Met de krakers Spanje-Duitsland (in Stuttgart) en Portugal-Frankrijk (Hamburg) belooft het een dag vol spanning en sensatie te worden.

Om 18.00 uur beginnen we met de clash tussen de Spanjaarden en de gastheren.

Menig voetballiefhebber zag in het duel tussen de twee ploegen die dit toernooi het meest hebben geïmponeerd de ideale finale, maar na vanavond moet een van de beide toch echt naar de koffers pakken. De winnaar blijft op koers voor een vierde Europese titel.