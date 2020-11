Burgemeesters willen tijdelijk vuurwerkverbod, politieke meerderheid staat niet vast

Aan het begin van dit jaar pleitte het Veiligheidsberaad ook al voor een totaalverbod. "We hebben toen in grote meerderheid gezegd: we willen een verregaande beperking van het afsteken van vuurwerk. Specifiek voor dit jaar zou het ook goed zijn om de verkoop in het hele land te verbieden. Er zijn een aantal goede medische argumenten voor."

Debat

GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben een initiatiefvoorstel ingediend over een tijdelijk verbod op de verkoop van bijna alle soorten vuurwerk. De Tweede Kamer debatteert morgen over het voorstel. Het is niet duidelijk of er een politieke meerderheid is voor een algeheel vuurwerkverbod dit jaar.