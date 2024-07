Labour wint Britse verkiezingen, aanstaand premier Starmer vindt het nu 'tijd om te leveren'

Tegenvaller voor Labour is dat de vroegere partijleider Jeremy Corbyn in zijn district Islington North een zetel won ten koste van de Labour-kandidaat. Corbyn deed mee als onafhankelijke kandidaat in het district waarvoor hij al 40 jaar in het Lagerhuis zat. Hij werd in 2020 door Labour geschorst nadat hij volgens de partijleiding niet goed had gereageerd op een rapport over antisemitisme in de partij.

Corbyn bracht zijn overwinning in verband met de oorlog in Gaza. Hij zei dat de kiezers een regering willen die "op zoek is naar vrede en niet naar oorlog, en die niet de verschrikkingen zal toestaan die nu in Gaza plaatsvinden".

Labour lijkt veel islamitische stemmen te hebben verloren door het pro-Israëlische standpunt van Starmer. In Leicester East, waar een derde van de kiezers moslim is, verloor de Labour-kandidaat het van een onafhankelijke kandidaat.