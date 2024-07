Oud-premier Rutte krijgt hoge onderscheiding van koning

Oud-minister-president Rutte is afgelopen dinsdag door koning Willem-Alexander benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, staat in een publicatie in de Staatscourant. Hij wordt onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor het land.

Het gaat om de hoogste onderscheiding in deze ridderorde. De onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt. Het is niet bekend wanneer de ceremonie zal plaatsvinden.

Onder degenen die eerder werden benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn oud-premiers Ruud Lubbers en Willem Drees. Ook royalty als prinses Beatrix en de Britse koningin Elizabeth werden onderscheiden. Datzelfde geldt voor enkele buitenlandse leiders, zoals de voormalige Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Britse oud-premier Winston Churchill.

Rutte overhandigde afgelopen dinsdag de sleutels van het Torentje aan zijn opvolger, Dick Schoof. Hij zal zelf op 1 oktober Jens Stoltenberg opvolgen als secretaris-generaal van de NAVO.

In een tv-toespraak die live werd uitgezonden op radio, tv en via streams nam Mark Rutte afgelopen zondag na veertien jaar afscheid als premier: