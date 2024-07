OM eist 9 jaar cel tegen 19-jarige man voor explosies en beschieting

Vanwege een lange reeks aanslagen op huizen eiste het Openbaar Ministerie vandaag negen jaar cel tegen een 19-jarige man uit Spijkenisse. Het is een van de hoogste straffen die het OM ooit heeft geëist voor betrokkenheid bij explosies.

Volgens het OM vervulde Mohammed M. een actieve en essentiële rol bij de explosies en is hij daarom een medepleger van de aanslagen. "Ik schrik nog steeds met het gemak waarmee de verdachte de klussen uit bleef voeren", zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Dordrecht.

M. gaf vandaag toe de chauffeur te zijn geweest bij de twaalf misdrijven, maar hij ontkent zelf explosieven te hebben geplaatst of wapens te hebben gebruikt. Wel wist M. vanaf het begin dat zijn passagiers brandbommen bij voordeuren plaatsten.

Over wie zijn opdrachtgevers waren, of hij ze kende en hoe hij benaderd werd, wilde M. niks kwijt. "Om mijn eigen veiligheid kan ik daar niks over zeggen", bleef hij zichzelf herhalen.

Naar eigen zeggen durfde M. klussen na verloop van tijd niet meer te weigeren. "Opgepakt worden was mijn uitweg", aldus M.

Witte Hyundai

Van mei tot juli 2023 reed M. 's nachts in de witte Hyundai van zijn moeder heel Nederland door. Sommige explosies vonden rondom Rotterdam plaats, andere in Venlo, Melick, Elburg en Fijnaart. Voor elke klus kreeg M. 200 euro.

De beschieting vond plaats bij een woning in Rotterdam, die de dag daarvoor ook al het doelwit van een explosie was geweest. Er was tijdens de beschieting niemand in het huis aanwezig.

Slachtoffers getraumatiseerd

Meerdere slachtoffers kwamen vandaag aan het woord in de rechtbank en zeiden nog steeds psychische problemen te ondervinden door de explosies. Een slachtoffer voelde zich gedwongen te verhuizen, bij een ander is PTSS geconstateerd. Ook waren er jonge kinderen aanwezig in sommige woningen waar de voordeur werd opgeblazen.

Enkele slachtoffers zeiden vandaag dat het voor hen een raadsel is waarom zij doelwit waren. Eén slachtoffer sliep al wel in de garage van zijn werk omdat hij werd afgeperst.

Thuissituatie verdachte

De advocaat van M. vindt dat er ook rekening met de thuissituatie van de verdachte moet worden gehouden. Zijn ouders zijn uit elkaar en zowel zijn moeder, hijzelf als zijn twee oudere zussen hebben ernstige medische problemen.

Toch is de eis van het OM fors. De officier van justitie zegt eraan te twijfelen of M. wel volledige openheid over zijn rol geeft. Op een van de bommen zat namelijk een DNA-spoor van M. en zijn kleren zouden overeenkomen met dat van de schutter.

De rechtbank doet op 18 juli uitspraak.