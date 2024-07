Verkiezingen van onvrede: grote winst Reform UK, Farage gekozen en opkomst laag

De tweede man van de partij, David Bull, zei direct dat de partij het beter deed dan peilingen voorspeld hadden en sprak van een historische doorbraak. Farage noemde het onvoorziene resultaat voor zijn partij 'ongelooflijk'.

Historisch lage opkomst

Een ander opvallend aspect aan deze verkiezingen is de historisch lage opkomst van 54,4 procent. Nooit eerder sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in de jaren twintig van de vorige eeuw was de opkomst zo laag. De opkomst lag in de twintigste eeuw altijd boven de 70 procent. In 2001 zakte de opkomst naar 59,4 procent, maar daarna was hij steeds weer hoger. De vorige keer, in 2019, ging 67,3 procent van de kiezers stemmen.

De extreem lage opkomst wijst net als de goede uitslag voor Reform UK op onvrede onder de kiezers, die eerder ook al bleek uit onderzoeken. Veel kiezers zijn 'klaar' met de Conservatieven, maar verwachten niet of nauwelijks dat het met Labour beter gaat. Die partij haalt onder Starmer bijna net zo veel zetels als in 1997 bij de historische verkiezingsoverwinning van Tony Blair, maar van het enthousiasme van toen is nu weinig te merken.