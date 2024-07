Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam

Oud-minister en oud-vicepremier Carola Schouten wordt door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam. Het is de eerste keer dat Rotterdam een vrouwelijke burgemeester krijgt.

In oktober dit jaar zal de 46-jarige politicus dan aan haar nieuwe baan beginnen. Ze volgt burgemeester Ahmed Aboutaleb op. De PvdA'er zwaait na vijftien jaar af als burgemeester van Rotterdam.

Schouten (ChristenUnie) zat na de beëdiging van het nieuwe kabinet zonder baan en werd al genoemd als opvolger van Aboutaleb. De voormalig minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen woont al dertig jaar in Rotterdam-Spangen en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

'Ze past bij deze stad'

De gemeenteraad liet bij monde van raadslid Van der Velden (Partij voor de Dieren) weten dat zij een kandidaat is "die bij deze stad past" en dat werd gezocht naar "een burgemeester die benaderbaar is, tussen de mensen gaat staan, een burgemeester waar Rotterdammers zich in kunnen herkennen".

Van der Velden stelt verder dat werd gezocht naar "een burgemeester die openstaat voor iedereen en ook kwetsbaar durft te zijn en vragen durft te stellen". "Die verbindt door te zorgen dat iedereen zich veilig en gehoord voelt, zodat het onderlinge gesprek de ruimte krijgt. Ook als er grote spanningen in onze stad zijn. En juist dat is een talent waarover Schouten beschikt."

Volgens de raad heeft Schouten "een heldere visie op de stad, haar noden en haar toekomst" en "goed oog voor de eigen verhouding tot de stad". De raad spreekt over "een kandidaat met een persoonlijke geschiedenis met soms grote hobbels en moeilijke levensfases en daarmee een geschiedenis waarin veel Rotterdammers zich kunnen herkennen. Een kandidaat die echt van de stad is. Niet hier geboren, maar wel al heel lang en met ziel en zaligheid verbonden aan Rotterdam."

10 oktober

De kandidaat-burgemeester zal worden voorgedragen aan de koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Na een gesprek met de kandidaat en een veiligheidscheck zal de beëdiging naar verwachting plaatsvinden op 10 oktober.

Hoewel de voordrachtprocedure strikt geheim is, zongen sinds Aboutaleb zijn vertrek aankondigde meerdere namen rond. Onder hen was dus ook Schouten.

Naast Schouten werden onder anderen de naam genoemd van oud-vicepremier Hugo de Jonge (CDA), die tussen 2010 en 2017 al onderwijs- en zorgwethouder in de havenstad was. Ook ombudsman van Rotterdam Marianne van den Anker werd genoemd als burgemeesterskandidaat. Zij was eerder namens Leefbaar Rotterdam wethouder Veiligheid en Volksgezondheid.