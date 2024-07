Van den Hoogenband vindt inspiratie voor Spelen bij Oranje: 'Ronald, doe je best'

"Ik vind dit heel zorgelijk. Sport voor mensen met een beperking is enorm belangrijk in persoonlijke ontwikkeling, mentale weerbaarheid. Het is zo veel meer dan even lid worden van een clubje, het is je onderdeel voelen van de maatschappij. Het is een zware knauw die we te verwerken gaan krijgen."

Ze is ervan overtuigd dat goede prestaties in Parijs gaan helpen. "Wat sport allemaal losmaakt, waartoe het je in staat stelt..." De Olympische en Paralympische Spelen kunnen een spiegel zijn voor het kabinet. "Ik hoop dat we na afloop de mooiheid van sport gaan zien en dat we er weer volop in gaan investeren."