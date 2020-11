Leicester City rukt dankzij zege bij Leeds United op naar tweede plaats

Leicester City is door een 4-1 zege bij Leeds United opgerukt naar de tweede plaats in de Premier League op één punt van koploper Liverpool. Het gepromoveerde Leeds was bij een overwinning de topvijf binnengestormd, maar bleef nu in de middenmoot hangen.

Het duel op Elland Road was nog geen twee minuten oud toen Patrick Bamford een niet te missen kopkans kreeg, maar hij stuurde de bal recht in de armen van Leicester-doelman Marc Albrighton. Een minuut later lag de bal in het andere doel. De terugspeelbal van Robin Koch had te weinig vaart, waardoor Jamie Vardy de pass kon onderscheppen en vervolgens Harvey Barnes bedienen: 0-1.

Illan Meslier had al enkele reddingen op zijn naam staan, toen hij in de 21ste minuut opnieuw moest capituleren. De kopbal van Vardy kon hij nog keren, maar tegen de rebound van Youri Tielemans viel niets te beginnen.