Exitpoll Britse verkiezingen: Labour haalt absolute meerderheid, monsterverlies voor Tories

Een deel van de Conservatieve kiezers zal zijn uitgeweken naar de Liberal Democrats en naar Reform UK van de radicaal-rechtse populist Nigel Farage. Volgens de exitpoll gaan de Liberal Democrats van 8 naar 61 zetels en komt Reform UK vanuit het niets op 13 zetels. De Green Party gaat van 1 naar 2.

De Schotse nationalisten verliezen tientallen zetels en houden er volgens de exitpoll maar 10 over. Jarenlang was de Scottish National Party onder de populaire leider Nicola Sturgeon de grootste partij in Schotland. In 2019 haalde ze nog 48 van de 59 Schotse zetels in het Lagerhuis, maar nu lijkt Labour in Schotland zijn vroegere sterke positie heroverd te hebben.

Starmageddon

Dat Labour terugkeert aan de macht is geen verrassing. Sinds 2021 had de partij in de peilingen een flinke voorsprong.

In mei kondigde premier Sunak onverwacht nieuwe verkiezingen aan, mogelijk in de hoop Labour te verrassen en een 'starmageddon' af te wenden.

De nederlaag van de Tories wordt algemeen verklaard uit onvrede bij de kiezers over de slechte staat van de publieke voorzieningen, de toenemende armoede en de slechte economische prestaties na de Brexit en het chaotische en door schandalen getekende bestuur van de Conservatieven.

Starmer is Labour-leider sinds 2019, toen hij de linkse Jeremy Corbyn opvolgde, die de verkiezingen verpletterend had verloren van Boris Johnson. Starmer, die als weinig charismatisch geldt, voert sindsdien een gematigde, voorzichtige koers, waarmee hij Labour terugbracht naar het politieke midden.