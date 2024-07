Zware klappen voor Schoof in chaotisch debat waarin hij vrijwel alleen komt te staan

De voormalige topambtenaar, met jaren Haagse ervaring achter de schermen, moet zich zijn eerste politieke optreden anders hebben voorgesteld. Hij was door zijn ambtenaren intensief voorbereid om stevige vragen te beantwoorden over de uitspraken van de PVV-ministers over 'omvolking' en hoofddoeken. Hij wist dat PVV-leider Wilders scherp uit de hoek kan komen.

Maar wat Schoof vandaag voor de kiezen kreeg, overtreft alle verwachtingen. Wilders was niet alleen ontevreden over het betoog van Schoof, maar liet duidelijk weten dat hij het "maar slappe hap vond".

De sfeer tussen de coalitiepartijen werd grimmig toen VVD-leider Yesilgöz en NSC-leider Omtzigt via X weer kritiek uitten op Wilders. En later toen de PVV-leider zijn VVD-collega een "valse vuile beschuldiging" verweet. En de linkse oppositie bleef maar eisen dat de premier duidelijker afstand moest nemen van de recente uitspraken van de PVV-ministers. Het antwoord van Schoof dat dit kabinet niemand uitsluit, was volgens hen absoluut onder de maat.

Tweet

Maar de hardste tik kwam uit onverwachtse hoek, vanuit zijn eigen vak K. Terwijl Schoof bezig was met zijn betoog dat het kabinet er was voor "alle Nederlanders" stuurde PVV-minister Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - die aan de rechterkant van hem zat - een tweet uit.

De tweet bevatte geen tekst van Agema, maar een oude tekst van voormalige GroenLinks-leider Halsema ("slinger de hoofddoek af"), naast een recente tweet waarin Halsema schrijft dat elke moslimvrouw mag bepalen of ze een hoofddoek draagt.

En toen ging het mis. D66-leider Jetten wilde weten welke visie het kabinet nu precies had. Schoof raakte even uit balans. Er volgde een schorsing om met vicepremier Agema te praten; een zeer ongebruikelijke stap omdat het aantoont dat een leider van een kabinet het ook even niet weet.

Kijk hier naar naar hoe die schorsing verliep: