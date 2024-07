Hassan weet nog steeds niet welke afstanden ze loopt in Parijs: 'Wat vinden jullie?'

Op de suggestie dat uitgerekend zij op het heuvelachtige parcours met haar versnelling, haar wapen op de baan, wel eens het verschil met de concurrentie zou kunnen gaan maken gaat ze niet in. "Klimmen en dalen is een beetje moeilijk", klinkt het ontwijkend.

Het verschil wordt elders gemaakt, zegt ze: in het hoofd. "Sommige atleten worden misschien gek als ze op die klim aankomen. Het wordt een kwestie van jezelf op daar onder controle houden, want de laatste vier kilometer zijn weer vlak. Wie de marathon wil winnen, moet vooral slim zijn."

Echt, zegt ze dan nog maar eens, ze is er nog niet uit welke nummers ze in Parijs gaat lopen. En dat is maar goed ook, haast ze zich daaraan toe te voegen. "Dat houdt me namelijk scherp."

Beetje lui

Ze is, hoe vreemd dat ook uit haar mond mag klinken, namelijk een beetje lui. Of beter gezegd: gemakzuchtig. Om die reden kiest ze bewust voor onzekerheid. "Dat houdt me scherp. Ik moet mezelf in spanning houden om niet te verslappen."

Zaterdag loopt ze tijdens het bijprogramma van de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter. Net als vorig jaar start ze daags daarop op de 1.500 meter.