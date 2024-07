Hittewaarschuwingen voor 134 miljoen Amerikanen

In grote delen van de Verenigde Staten zijn waarschuwingen van kracht voor extreme hitte. In grofweg de hele zuidelijke helft van de Verenigde Staten is het 35 graden of warmer, met uitschieters tot boven de 40 graden.

De National Weather Service waarschuwt voor een "extreem gevaarlijke hittegolf die records gaat breken". Naar schatting 134 miljoen Amerikanen hebben op dit moment te maken met een waarschuwing. Dat is 40 procent van de 335 miljoen inwoners.

Meteorologen verwachten dat de hitte nog intenser wordt. Na het weekend kan de temperatuur zelfs tot 47 of 48 graden stijgen. Zeker aan de westkant van het land lijkt de extreme hitte nog minstens een week aan te houden, en zich uit te breiden naar het noordwesten.

Ingrijpender en gevaarlijker

Omdat de hitte zo lang aanhoudt en de nachten weinig verkoeling bieden, noemt de National Weather Service de situatie extreem gevaarlijk. In het zuidoosten van het land is ook de luchtvochtigheid hoog, waardoor het moeilijker is om lichaamswarmte kwijt te raken. Hoewel de temperaturen an sich waarschijnlijk geen records gaan breken, zegt een klimaatwetenschapper tegen persbureau AP, dat deze hittegolf in veel gevallen ingrijpender en gevaarlijker dan ooit zal zijn.

In het noorden van Californië zijn inmiddels grote natuurbranden ontstaan, gevoed door de hitte en de wind. Zo'n 28.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten daar rekening mee houden. Natuurbranden zijn in Californië niet ongewoon; men spreekt er zelfs van een fire season, dat loopt tot oktober. Maar met een nu al kurkdroge bodem en veel verschroeide vegetatie zullen branden in de nabije toekomst zich nog makkelijker verspreiden.

'Don't be an idiot'

Bovendien is het vandaag 4th of July, een nationale feestdag in de VS die steevast gepaard gaat met vuurwerkshows. In verschillende plaatsen zijn die vanwege het brandgevaar afgelast. De brandweer waarschuwt mensen die zelf vuurwerk hebben gekocht: "Don't be an idiot." De National Weather Service vreest dat mensen in de feestvreugde vergeten om voldoende water te drinken en te veel alcohol drinken.