CBR annuleert opnieuw rijexamens Enschede na intimidatie door oud-rijschoolhouder

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft vandaag drie rijexamens in Enschede afgebroken omdat de veiligheid van examinatoren en kandidaten niet kon worden gegarandeerd. Een oud-rijschoolhouder achtervolgde en filmde examenauto's. Hij doet dat de afgelopen jaren vaker en stond daarom vanochtend nog voor de strafrechter.

De man achtervolgt de examenauto's om veronderstelde misstanden vast te leggen, schrijft regionale omroep Oost. Hij vindt dat kleine rijscholen door het CBR worden benadeeld. Hij stelt dat hij daar is uitgeschreven vanwege een persoonlijke ruzie met CBR-directeur Alexander Pechtold.

'Examinatoren naar huis gevolgd'

Het CBR spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen de man. De rechter oordeelde toen dat hij per direct moest stoppen met het belagen van medewerkers, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro. Toch ging het weer mis. In oktober 2023 liet de organisatie in Enschede drie dagen lang alle rijexamens niet doorgaan vanwege achtereenvolgende intimiderende acties van de oud-rijschoolhouder. Examinatoren werden zelfs naar huis gevolgd, vertelde een woordvoerder toen.

De man heeft een website waarop hij de vermeende misstanden van de organisatie beschrijft. Op die site deelt hij ook privégegevens van CBR-medewerkers. Vanochtend stond hij opnieuw voor de rechter: ditmaal vanwege een strafbaar feit dat hij in 2022 pleegde. Het CBR had hem destijds de toegang tot het examenterrein in Enschede verboden, maar in maart van dat jaar was hij daar toch.

Dwangsom werkt niet

De opgelegde dwangsom heeft volgens de man geen zin, omdat er bij hem "niets meer te halen valt", zo zei hij vanochtend. De rechter legde hem alsnog een geldboete op van vijftig euro voor het verbreken van het locatieverbod.

De man zei al dat hij door wilde gaan met zijn "onderzoek naar de misstanden bij het CBR", en dat gebeurde ook vrijwel direct na de zitting. Het CBR zag zich daardoor genoodzaakt om drie rijexamens af te breken. Voorzitter Pechtold zegt dat zijn grens is bereikt: "Dit duurt nu al tweeënhalf jaar, dit heeft ons ruim een miljoen euro gekost. Het valt ook aan de maatschappij niet meer uit te leggen."

Pechtold wil snel aan tafel met burgemeester Roelof Bleker van Enschede voor een spoedberaad. "Deze man is blijkbaar niet gevoelig voor dwangsommen", zegt hij. "Het is duidelijk dat het zo niet langer kan."

Na ingrijpen van de politie konden de verdere rijexamens vandaag doorgaan. De afgebroken rijexamens worden zo snel mogelijk hervat, laat een woordvoerder van het CBR weten.