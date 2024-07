Verstappen versus Norris: de bijl is begraven, maar de strijd gaat door

Ja, er is gepraat. Twee keer zelfs. Lando Norris en Max Verstappen hebben maandag en woensdag gesproken over hun botsing in de slotfase van de Oostenrijkse grand prix. De conclusie: zand erover. "Vanaf nu is het weer business as usual", zegt Norris in aanloop naar zijn thuisrace in Silverstone.

De McLaren-coureur heeft de knop omgezet, verheugt zich op de Britse grand prix en weegt zijn woorden. "De inhoud van mijn gesprekken met Max ga ik niet in detail delen." Wel is glashelder dat de 24-jarige Engelsman zijn stevige woorden grotendeels heeft ingeslikt. En de geëiste 'sorry' van Verstappen? Die is uitgebleven.

"Max heeft geen excuses aangeboden. Hij hoefde van mij ook geen sorry meer te zeggen", krabbelt Norris terug. Kort na de uitvalbeurt rolden de verwijten nog spijkerhard van zijn tong. Verstappen verdedigde roekeloos, reed onverantwoord, respectloos en te agressief. Van die spierballentaal is in Silverstone weinig over.