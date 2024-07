Kok in Ghana aangehouden na twijfel over juistheid Guinness-recordclaim

In Ghana is een kok gearresteerd die zei dat hij het record marathonkoken voor individuen van Guinness World Records had verbroken. Hij heeft een conflict met zijn sponsor, die hem beschuldigt van contractbreuk. De sponsor, een winkelcentrum in de hoofdstad Accra, verwijt hem dat hij niet gezegd heeft dat aan de echtheid van zijn claim wordt getwijfeld.

Kok Ebenezer Smith beweerde afgelopen dinsdag dat hij 802 uur en 25 minuten aan een stuk had gekookt. In een persconferentie toonde hij daarvoor als bewijs een certificaat van Guinness World Records (GWR), schrijft de BBC.

Maar een dag later zei een GWR-woordvoerder tegen de Britse omroep dat het niet hun certificaat was. Aan lokale media zou GWR hebben laten weten dat Smith niet eens gemeld heeft dat hij een recordpoging zou doen.

Smith deed zijn recordpoging in maart in het winkelcentrum Accra. Het leverde hem veel publiciteit op. Een advocaat van Smith bevestigt zijn aanhouding. Volgens de BBC heeft hij nog niet op de aantijging gereageerd.