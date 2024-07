Winst Le Pen leidt tot zorgen bij migranten in Frankrijk: 'We worden verdacht gemaakt'

Het Franse kiessysteem

De Fransen kiezen een nieuw parlement in twee stemrondes en in 577 aparte kiesdistricten. In elk afzonderlijk kiesdistrict hebben partijen kandidaten. Er zijn geen landelijke kandidaten. De winnaar van de verkiezing in een district, is daarmee gekozen in de Tweede Kamer. Die telt dan ook 577 zetels.

Als een kandidaat in een kiesdistrict bij de eerste ronde meteen meer dan 50 procent van de zetels krijgt, heeft die kandidaat gewonnen. Als niemand zoveel stemmen krijgt, wordt in dat kiesdistrict een tweede ronde gehouden. Alleen de partijen met de meeste stemmen in de eerste ronde mogen zondag meedoen aan de tweede ronde.