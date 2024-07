Debat regeringsverklaring loopt uit de hand na tweet vicepremier Agema

Het debat over de regeringsverklaring is vanmiddag uitgelopen op boze verwijten van de oppositie, maar ook van de regeringspartijen onderling. Aanleiding was een X-bericht over hoofddoeken dat vicepremier Agema (PVV) stuurde tijdens het debat.

Het kwam haar op een openbare terechtwijzing te staan van premier Schoof, omdat er onduidelijkheid ontstond over de eenheid van het kabinetsbeleid.

Toen VVD-leider Yesilgöz suggereerde dat haar PVV-collega Wilders achter de tweet van Agema zat, reageerde Wilders weer als door een wesp gestoken. "Een valse, vuile beschuldiging", zei hij.

Terugkerend thema

De kwestie over de religieuze hoofddoeken komt de hele dag al geregeld terug in het debat. De linkse oppositiepartijen en D66 vinden dat Schoof duidelijk afstand moet nemen van recente uitspraken van de PVV-ministers Agema en Faber over hoofdoeken. Ze hebben gezegd dat ze daar geen voorstander van zijn en zouden willen dat vrouwen ze afdoen om de vrijheid te ervaren.

De nieuwe premier wilde daar alleen over zeggen dat zijn kabinet niemand uitsluit, ook niet vrouwen die om religieuze redenen een hoofddoek dragen.

Kamerlid Lahlah (GroenLinks-PvdA) zei vanmorgen in het debat het haar eigen vrije keuze is om een hoofddoek te dragen. Ze stak vrouwen die dezelfde keus maken een hart onder de riem.

Zie hier de opmerkingen van Lahlah en de reactie van Schoof: