Taylor Swift is ‘koningin van de aandacht’ en dat vinden wetenschappers interessant

Swifts invloed reikt verder dan uitverkochte stadions. Op universiteiten wereldwijd - van Harvard tot de Universiteit van Tilburg - buigen wetenschappers zich over het doen en laten van de artiest.

De afgelopen drie dagen bezochten zo'n 150 wetenschappers de tweejaarlijkse Celebrity Studies-conferentie in Amsterdam. Onderzoeker Annelot Prins was bij de conferentie en organiseerde vandaag aansluitend voor een select groepje academici een bijeenkomst over Taylor Swift. "Om na te denken hoe we onderzoek kunnen doen en lesgeven over Taylor Swift."

'Koningin van de aandacht'

Zelf doet Prins onderzoek naar vrouwen in de Amerikaanse popmuziek aan de Freie Universität in Berlijn. In haar vak 'Celebrity Feminism in Popular Music' besteedt ze veel aandacht aan Taylor Swift. De zangeres is een interessante casus omdat zij "koningin" is in de aandacht naar zich toetrekken, zegt Prins. "Of het nu gaat over haar meest recente vriendje of over het gebruik van haar privévliegtuig, alles wat ze doet is nieuws. En daar kun je als wetenschapper interessante vragen over stellen."

Melissa Avdeeff, docent digitale media aan de University of Stirling (Schotland), is mede-organisator van de Taylor Swift-bijeenkomst. Ook in haar lessen komt Taylor Swift veel voorbij. "De worsteling van studenten die fan zijn, is interessant om te zien: aan de ene kant willen ze hun idool steunen, maar aan de andere kant worden ze gedwongen kritisch te kijken naar haar handelen en invloed."

Die kritische benadering gaat in de lessen van Prins en Avdeeff met name over Swifts positie in het politieke en maatschappelijke debat. "Taylor refereert in haar liedjes eigenlijk nooit aan geschiedenis of politiek", zegt Prins. "Ze zingt over vriendjes, verdriet, haar eigen leven. Ze zet zich neer als een bereikbare vriendin en daarmee heeft ze vanaf het begin een groot publiek aan zich weten te binden."