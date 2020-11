Vier doden bij aanslag Wenen • Aanslagpleger was aanhanger van IS, droeg nepbomgordel

Er is nog zeker één dader op de vlucht, zei minister van Binnenlandse Zaken Nehammer op een persconferentie. Een andere dader is doodgeschoten, een derde is opgepakt.

"Het is de zwaarste dag voor Oostenrijk in vele jaren", zei hij. "We hebben met een terreuraanslag te maken van een heftigheid die we godzijdank al heel lang niet meer hebben meegemaakt in Oostenrijk."

Mensen wordt op het hart gedrukt zoveel mogelijk binnen te blijven. Ouders mogen hun kinderen thuis houden. Scholen en kinderopvang zijn wel open voor ouders die moeten werken.

Morgen om 06.00 uur volgt een nieuwe persconferentie.