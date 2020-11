Twee aanhoudingen in de buurt van Wenen • Bondskanselier Kurz spreekt volk toe

Het dreigingsniveau voor een terroristische aanslag in Nederland wordt niet verhoogd naar aanleiding van het geweld in Wenen gisteravond. Er is geen informatie die daartoe aanleiding geeft, schrijft Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Hij zegt dat de NCTV de situatie in Wenen in de gaten houdt en spreekt zijn medeleven uit met de mensen die getroffen zijn.

Op dit moment is het dreigingsniveau in Nederland '3', wat betekent dat een aanslag 'voorstelbaar' is. Het hoogste niveau is '5'.