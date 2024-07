Nieuwe pier Schiphol jaren later klaar en 800 miljoen duurder

De nieuwe A-pier van Schiphol wordt in april 2027 in gebruik genomen. Dat is zo'n acht jaar later dan in de oorspronkelijke plannen stond.

Door de vertraging wordt de pier ook fors duurder. Schiphol verwacht nu dat de uitbreiding bijna 1,4 miljard euro gaat kosten, meer dan twee keer zo veel als eerder geschat.

In een eerdere kostenraming in 2021 ging Schiphol nog uit van 1,1 miljard euro. Dat was al een veel hoger bedrag dan de 600 miljoen die oorspronkelijk voor de A-pier begroot was. Nu erkent de luchthaven dat de bouw "verre van vlekkeloos verlopen is".

Schiphol aangeklaagd

Uitvoerend directeur Sybren Hahn wijt dat onder meer aan de bouwbedrijven die de klus eerder zouden uitvoeren, Ballast Nedam en TAV. Schiphol haalde de bedrijven van het project af, nadat de kosten en levertijd waren opgelopen. In december klaagden de bouwers Schiphol hiervoor aan.

De luchthaven stelt juist dat er veel gebreken waren aan het door Ballast Nedam en TAV opgeleverde werk. Die fouten moeten hersteld worden, en dat brengt volgens Schiphol extra kosten met zich mee.

Piekperiodes

De pier van een luchthaven is de plek waar reizigers vliegtuigen in- en uitstappen. Volgens Schiphol is het belangrijk om uit te breiden met een nieuwe pier om passagiers sneller te laten doorstromen tijdens piekperiodes, zoals de zomervakantie.

De luchthaven zegt nu een "zeer nauwkeurige planning" te hebben gemaakt met bouwbedrijf BAM, dat de pier gaat afbouwen. De A-pier wordt 55.000 vierkante meter groot en zal acht gates bevatten, waarvan drie bestemd zijn voor de grootste vliegtuigen.

Eind 2026 zou de pier klaar moeten zijn. In de maanden daarna worden de nieuwe systemen getest en wordt personeel ingewerkt.