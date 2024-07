Groenewegen euforisch en ambitieus na etappezege: 'Komen nog zeker vier kansen'

Dylan Groenewegen was vanzelfsprekend in een opperbest humeur na zijn zege in de zesde etappe van de Tour de France, die een historisch randje had. Hij werd de eerste Nederlands kampioen met een ritzege in de Tour sinds Léon van Bon in 2000.

"Supergaaf", vindt Groenewegen. "Het was al zo ontzettend gaaf dat ik die trui won en dan ook een Touretappe winnen in het rood-wit-blauw... dat is voor Nederland mooi en voor mezelf ook."

De ritzege betekent veel voor de Amsterdamse sprinter, die vorig jaar geen etappes in de Tour wist te winnen. "Vorig jaar lukte het niet, hoewel ik er wel vaak dicht bij zat. Dit jaar zei ik dat ik heel goede benen had en dat het moest gaan lukken, dan bouw je de druk wel op. Als het dan uiteindelijk lukt, in de eerste week, dan is het bevrijdend fietsen."