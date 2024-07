Eerste Nederlandse ritzege in de Tour: Groenewegen wint massasprint in Dijon

Dylan Groenewegen heeft de vlakke zesde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Nederlander van Team Jayco AlUla was in een massasprint in Dijon de snelste. Er was een finishfoto nodig om vast te stellen dat hij nipt eindigde voor Jasper Philipsen, die later werd gedeklasseerd vanwege het afsnijden van Wout van Aert in de sprint.

Het is voor Groenewegen de zesde etappezege in de Tour, na overwinningen in 2017, 2018 (tweemaal), 2019 en 2022. Slechts vijf Nederlanders zegevierden ooit vaker in de Ronde van Frankrijk.

Bovendien is Groenewegen de eerste die een etappe in de Tour wint als regerend Nederlands kampioen sinds Leon van Bon in 2000.

In de top van het algemeen klassement veranderde niets. Tadej Pogacar rijdt ook morgen in de gele trui, zijn voorsprong op Remco Evenepoel bedraagt nog altijd 45 seconden en de marge met Jonas Vingegaard blijft 50 seconden.

Twee scenario's

Vooraf werd voorspeld dat etappe 6 twee kanten op kon: een massasprint, of een gefragmenteerde finish van een door waaiers uit elkaar gescheurd peloton.