Boeren nog weken in onzekerheid over mestprobleem, Kamer vraagt minister om spoed

Minister Wiersma van Landbouw (BBB) heeft de Tweede Kamer niet gerust kunnen stellen over haar aanpak van het mestprobleem waar veel boeren mee zitten. Veehouders hebben meer mest dan zij over het land mogen uitrijden, vanwege EU-regels over schoon oppervlakte- en grondwater. Daardoor loopt de mestopslag dag na dag vol.

De Kamer maakt zich grote zorgen omdat het er nog dit jaar op neer kan komen dat boeren gedwongen worden de milieuregels te overtreden of zo veel geld kwijt zijn aan mestafvoer dat zij failliet gaan. De Kamer had voor het aantreden van het nieuwe kabinet al aangegeven zo snel mogelijk een debat te willen. Daarbij is het uitgangspunt van een Kamermeerderheid dat minder vee de enige oplossing voor Nederland is.

Beschermen

Gisteren deed BBB-leider Van der Plas een poging om het debat uit te stellen omdat "haar" onervaren minister wilde "beschermen". Na een hoop heen en weer gepraat tot laat in de avond tussen de coalitiepartijen werd het debat toch vandaag ingepland.

Wiersma wilde het gedoe graag achter zich laten. "We zijn gisteren niet helemaal goed van start gegaan. Ik hoop dat we een nieuw begin kunnen maken." Ze waarschuwde wel dat zij nog maar een uurtje op haar ministerie was geweest en vooral zelf vragen aan ambtenaren had gesteld.