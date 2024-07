OM: schutter Erasmus MC bereidde moorden maandenlang voor

Fouad L., verdacht van het doodschieten van zijn buurvrouw, haar dochter en een docent van de Rotterdamse Erasmus Universiteit, heeft de moorden maandenlang voorbereid. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag op een derde, inleidende zitting in de zaak.

Het OM baseert zich onder andere op e-mails die op de computer van de verdachte zijn gevonden. De berichten zouden bevestigen dat hij al langere tijd bezig was met het treffen van voorbereidingen.

Het motief van de voormalige geneeskundestudent was dat hij na twaalf jaar studie geen diploma zou krijgen van het Erasmus MC, zei het OM eerder al. De reden om zijn buurvrouw en haar 14-jarige dochter te doden, was dat de buurvrouw overlastmeldingen over hem had gedaan.

Waanbeelden

Zijn advocaat zei vandaag dat Fouad L. mogelijk leed aan waanideeën. Na zijn aanhouding zei hij tegen een psychiater dat hij het gevoel had dat hij op de huid werd gezeten door de politie en zich bespioneerd voelde door zijn buurvrouw.

Volgens het OM was er geen sprake van waanbeelden en komt hij juist "koel en berekenend" over. De overlastmeldingen waren niet meer dan terecht, aldus de officier van justitie.

Verhoren

Recent bleek uit onderzoek dat er bij meerdere instanties meldingen bekend waren over Fouad L. die te maken hadden met overlast, dierenmishandeling, drankmisbruik en achterstallige huur. Toch hadden de organisaties de incidenten op 28 september vorig jaar niet kunnen voorkomen, luidde de conclusie.

Volgens het OM heeft Fouad L. de moorden op de dag zelf bekend, maar wil hij sindsdien niets meer zeggen. Hij wordt komende week voor de tweede keer opgenomen in het Pieter Baan Centrum om een diagnose te stellen over zijn psychische gesteldheid. Als hij terug is, wil de politie hem nog een keer proberen te verhoren.

Dna op achtergelaten pistool

Hoe L. aan wapens is gekomen, blijft onduidelijk. "Het lijkt erop dat dat niet opgehelderd gaat worden als de verdachte er verder geen opening van zaken over wil geven", zei de officier van justitie.

De politie heeft vorig jaar wel drie mannen aangehouden. Hun DNA-sporen zaten op het pistool dat Fouad L. achterliet in een prullenbak in het Erasmus MC. Een van hen is onlangs veroordeeld tot ruim een half jaar cel omdat hij met datzelfde wapen zijn ex-schoonfamilie heeft bedreigd. Van contact met Fouad L. is echter niets gebleken.

Zelf was Fouad L. vandaag opnieuw niet aanwezig in de rechtszaal. De rechtbank heeft zijn advocaat gevraagd of hij er op de volgende zitting in september wel bij kan zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak is mogelijk in januari.