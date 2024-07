Brabantse derby komend seizoen zonder uitpubliek vanwege misdragingen

Bij de Brabantse derby tussen WIllem II en NAC zijn het komende seizoen geen uitsupporters welkom. Dat heeft de lokale vierhoek (clubs, gemeente, politie en Openbaar Ministerie) in Breda en Tilburg besloten. Dat komt door de ongeregeldheden na afloop van de derby's.

Vorig seizoen probeerden beide clubs weer uitpubliek toe te laten rond de beladen wedstrijden. Het uitvak mocht voor de helft gevuld worden. Als dat goed zou gaan, bestond de kans dat het uitvak weer volledig bezet kon worden in het komende seizoen.

Maar rond beide derby's heeft een groep supporters zich ernstig misdragen. Zowel binnen als buiten het stadion waren ongeregeldheden, waarbij politieagenten ernstig gewond raakten. Daarom werd besloten de uitsupporters komend seizoen te weren.

'Stap terug'

"Het is een stap terug. Graag hadden we gezien dat we dit seizoen, het eerste dat beide clubs weer in de eredivisie spelen, uitpubliek weer hadden kunnen toestaan. De twaalfde man is immers een essentieel onderdeel van onze voetbalcultuur", zo stellen beide burgemeesters.

"Helaas heeft een aantal supporters dit onmogelijk gemaakt. Wij nodigen de supporters van beide clubs opnieuw uit om via de veiligheidsorganisatie het gesprek te starten. Met als doel tot een gezamenlijk plan te komen waarbij we in de toekomst weer uitsupporters kunnen toelaten bij wedstrijden."

De eerste derby tussen Willem II en NAC wordt op 24 november gespeeld. NAC-Willem II staat gepland op 18 mei 2025.