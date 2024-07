Oranje wil 'Turkse fans wat stiller krijgen', maar ook genieten van 'hoop geluid'

Of iedereen fit is voor het duel tegen Turkije, wilden beide spelers nog niet verklappen. Schouten werd in de wedstrijd tegen Roemenië nog eerder naar de kant gehaald met lichte klachten, maar daar zijn geen zorgen over, vertelt de middenvelder.

"Ik had last van wat stijfheid. Daarom heb ik gisteren veel op de fiets gezeten, dat was niet ineens verdwenen. Maar ik heb gewoon alles meegetraind vandaag."

'Het moet beter om het Turkije lastig te maken'

Schouten speelde tegen Roemenië in de achtste finales, net als veel andere spelers, een goede wedstrijd. Het lijkt er dus op dat Oranje kan voortborduren op die wedstrijd, maar dat is niet helemaal zo, als we de PSV-middenvelder moeten geloven.

"Wij kunnen niet ons strijdplan tegen Roemenië copy-pasten tegen Turkije. Alles moet anders. Het is namelijk een totaal andere tegenstander. We moeten wel nog kritisch naar de wedstrijd tegen Roemenië kijken, want we weten dat het nog beter moet om het Turkije lastig te maken."