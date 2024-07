Bol bewondert nieuw wereldrecord McLaughlin-Levrone: 'Inspireert mij ook'

Iemand die sneller is dan Bol

Ook Laurent Meuwly, coach van Bol en diverse andere Nederlandse atleten, kijkt al uit naar de hordenfinale in Parijs. "Ik denk dat Sydney heel snel zal openen in Parijs", schat Meuwly de concurrentie van zijn pupil in.

"Het doel voor Femke zal zijn om zo dicht bij Sydney als mogelijk te blijven tot het laatste rechte stuk. Het wordt heel interessant, want Femke is al twee jaar niet geconfronteerd met iemand die sneller is."