Erdogan naar Duitsland voor EK-duel Turkije te midden van diplomatieke rel

Duitsland correspondent Charlotte Waaijers:

"De Grijze Wolven is de grootste rechts-extremistische organisatie van Duitsland. Overigens zijn de organisatie en de groet beide niet verboden. Voor de Duitse regering is het voorval moeilijk te negeren: de Turkse gemeenschap in het land is zeer groot, zo'n drie miljoen Duitsers hebben een Turkse achtergrond.

De partij die de grijze wolven politiek vertegenwoordigt in Turkije is een partnerpartij van de AKP van Erdogan. Er gaan nu stemmen op in Duitsland om de Grijze Wolven en de groet te verbieden."