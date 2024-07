Conducteur mishandeld op station Apeldoorn, verdachten weggevlucht

Een conducteur van de NS is gisteravond door twee jongens mishandeld op station Apeldoorn. Dat bevestigen de NS en de politie tegen de NOS. De verdachten zijn na het incident weggevlucht.

De conducteur wilde de kaartjes controleren van de jongens. Toen zij die niet bleken te hebben, ontstond er een onrustige situatie die uiteindelijk op het perron leidde tot een schermutseling.

Op een video van een ooggetuige is te zien dat de conducteur in gevecht raakt met de jongens en meermaals hard op zijn achterhoofd wordt geslagen. De conducteur is zich volgens de NS "kapot geschrokken". Hij zit op het moment thuis met een bult op zijn hoofd en krassen in zijn nek. Er is aangifte gedaan van de mishandeling.

De woordvoerder van de NS is boos: "Mensen moeten met hun poten van mijn collega's - die gewoon hun werk proberen te doen - afblijven." De politie doet onderzoek naar de verdachten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.