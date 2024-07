Grootschalige raket- en drone-aanval door Hezbollah op Israël

Hezbollah heeft naar eigen zeggen 200 raketten en 20 drones vanuit Libanon afgevuurd op Noord-Israël. Op tientallen plekken in het noorden van Israël klonk onophoudelijk het luchtalarm. De aanval is gericht op militaire bases, stelt Hezbollah. Het is een vergelding voor het doden van een hoge Hezbollah-commandant gisteren door Israël.

Al Jazeera meldt dat Israëlische militairen ernstig gewond zouden geraakt. De krant Haaretz zegt dat er twee mensen gewond zijn geraakt.

Bij eerdere grootschalige luchtaanvallen vanuit Libanon werden bijna alle projectielen neergehaald. Israël heeft zeer geavanceerde luchtafweersystemen, maar bij grote hoeveelheden raketten kunnen die overbelast raken.

In havenplaats Akko in Noord-Israël is een brand gemeld. Vermoedelijk is het pand getroffen door granaatscherven, mogelijk van een raket uit een luchtafweerinstallatie. Er zijn daar geen meldingen van gewonden, schrijft Times of Israël.

Op meerdere plekken in het noorden zijn natuurbranden gemeld, die zijn veroorzaakt door raketten of neerkomende brokstukken. Hezbollah zegt dat het zeven militaire bases heeft aangevallen. Het leger heeft er nog niets over bekendgemaakt.

Ook in het noorden nabij Ramot Naftali zijn grote rookpluimen te zien: