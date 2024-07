Britse kranten maken na jaren ommezwaai naar Labour

De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van vandaag beloven alles behalve saai te worden. De Conservatieven gaan een zware verkiezingsnacht tegemoet, zo is de verwachting. Labour daarentegen kan hopen op een droomresultaat. Niet alleen de kiezer heeft een ommezwaai gemaakt, ook sommige Britse tabloids zijn van koers veranderd.

De Britse kiezer heeft het vertrouwen in politici verloren, zei de Britse hoogleraar John Curtice onlangs. "Het kan zelfs een historisch grote verkiezingsoverwinning worden. De peilingen zien er bijzonder slecht uit voor de Conservatieven", zei de autoriteit op het gebied van stemgedrag.

Murdoch-kranten kiezen Labour

In aanloop naar de verkiezingen kozen ook de Britse tabloids voor een opmerkelijke ommezwaai. In het Verenigd Koninkrijk is het een gewoonte om als krant in een opiniestuk een politieke voorkeur uit te spreken.

The Sunday Times, een van de grootste kwaliteitskranten, gaf onlangs aan zich na twintig jaar nu achter Labour te scharen. Volgens de krant heeft het VK behoefte aan een "radicale reset" na veertien jaar bewind van de Conservatieven.

"It's time for a change", kopte roddelkrant The Sun. Sinds 2005 staat de krant, net als The Sunday Times ook eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch, achter de Conservatieven. Maar de tijd is gekomen voor iets anders, aldus de krant. The Sun koos in het verleden vaak de uiteindelijke winnaar van de verkiezingen.

De meer rechts georiënteerde kranten als de Daily Mail en The Daily Telegraph steunen de Conservatieven nog steeds. The Guardian, The Independent, zakenblad The Economist en The Daily Mirror hebben traditioneel een voorkeur voor Labour.

Labour-leider en vermoedelijk aankomend premier Keir Starmer reageerde opgetogen op de steun van de krant. "Ik denk dat dit laat zien hoezeer deze partij veranderd is. We staan weer in dienst van de werkende mens", zei hij tijdens een campagnebezoek.