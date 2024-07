Nederlanders zijn meer blijven wandelen na coronapandemie

Nederlanders blijven ook na de coronapandemie veel wandelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep de gemiddelde Nederlander vorig jaar zo'n 8 kilometer per week. In 2019 was dit nog zo'n 6 kilometer.

In 2020 en 2021 gingen veel mensen als gevolg van de coronamaatregelen en de thuiswerkadviezen vaker wandelen. Hoewel er in 2023 iets minder gewandeld werd dan een jaar eerder, is het nog altijd een derde meer dan in 2019.

In totaal werd er in 2023 6,9 miljard kilometer gelopen. Het grootste deel wordt voor plezier afgelegd of voor een rondje met de hond. Ook wordt er veel gewandeld om boodschappen te doen of om uit te gaan of te gaan sporten. Nederlanders gaan zelden lopend naar het werk.

"Tijdens corona zagen we een piek in het lopen omdat alles dicht was", zegt Luuk Hovius van het CBS. "Dat mensen nog steeds meer lopen nu sportclubs en sportscholen weer open zijn, is goed nieuws. Het wandelen lijkt een beetje in ons systeem gekomen."

10.000 stappen

Maria Hopman, hoogleraar fysiologie bij het Radboud UMC, denkt dat de pandemie een grote rol heeft gespeeld in de populariteit van wandelen. Ze ziet dat vooral ook jongeren zijn gaan wandelen.

"Zij hebben het helemaal ontdekt en dat is heel leuk", zegt Hopman in het NOS Radio 1 Journaal. "Het had altijd een beetje een stoffig imago, maar dat is helemaal verdwenen. Ook bij de Nijmeegse Vierdaagse zien we dat veel meer jongeren deelnemen."

Vaak gaat het bij wandelen over de grens van 10.000 stappen die je dagelijks moet halen. Hopman zegt dat alle beetjes een bijdrage leveren aan je gezondheid. "Grote studies laten zien dat 7000 of 8000 stappen ook voldoende is."

Hopman: "In feite zijn we evolutionair gemaakt om te wandelen, daarom is het zo gezond. Vroeger liepen wij uren om te zoeken naar voedsel. Ons lichaam is dus gebouwd om te wandelen."