Jonge Bearman volgt Hülkenberg op bij F1-team Haas: 'Ik ben zo trots'

De 19-jarige Oliver Bearman heeft een stoeltje in de Formule 1 bemachtigd. De jonge Brit rijdt vanaf het komende seizoen voor het Amerikaanse team Haas. Hij wordt de opvolger van Nico Hülkenberg, die naar Sauber vertrekt.

Bearman werd al een tijdje als logische vervanger van Hülkenberg genoemd. Dat komt omdat Haas sterke banden heeft met het Italiaanse Ferrari, waar Bearman nu reservecoureur is.

De Brit is op dit moment actief in de Formule 2, waar hij als een van de toptalenten wordt gezien. Die status maakte hij in maart nog waar, toen hij bij zijn debuut grote indruk maakte in de Formule 1.

Toen moest hij bij de Grand Prix van Saudi-Arabië plotseling invallen voor de niet fitte Carlos Sainz. Bearman wist zichzelf op een van de gevaarlijkste circuits naar een zevende plek te rijden.