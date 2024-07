Pauw volgde intensieve therapie na 'haatcampagne' van oude club in VS

Vera Pauw heeft naar eigen zeggen "een bewogen jaar" achter de rug, waarin de oud-bondscoach van de Nederlandse vrouwen "intensieve therapie" volgde om zo goed mogelijk te herstellen na een "haatcampagne" die volgens haar werd uitgevoerd door haar voormalige club Houston Dash. "Ik kan emotioneel weer sterk in het leven staan."

Pauw ontving woensdag als eerste vrouw de oeuvreprijs bij de Rinus Michels Awards. Dat kwam voor haar op een goed moment. De afgelopen jaren kwam ze namelijk vooral met minder leuke berichten in het nieuws.

Grensoverschrijdend gedrag

Pauw kwam op 1 juli 2022 naar buiten met het bericht dat ze als speelster verkracht was door een voetbalcoach, die vlak daarna een hoge functionaris bij de KNVB was geworden. Daarna bleef het vooral heel stil vanuit Nederland, zei ze later in Langs de Lijn En Omstreken.