Man aangehouden in onderzoek naar doodgestoken vrouw in Zwolle

De politie heeft gisteravond een 30-jarige man aangehouden in verband met de dood van een 67-jarige vrouw. Zij werd dinsdag neergestoken op een parkeerplaats in Zwolle.

Agenten kwamen toen af op een melding van een steekincident op de parkeerplaats in de Zwolse wijk Holtenbroek. Hulpdiensten vonden daar het zwaargewonde slachtoffer. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen, schrijft regionale omroep Oost.

De politie startte direct een groot onderzoek en gaat uit van een misdrijf. In dat onderzoek is een dag later de verdachte uit Zwolle aangehouden. Het is niet bekend of het slachtoffer en de man elkaar kenden.

Het onderzoek loopt nog en de politie roept getuigen en mensen met camerabeelden van de omgeving op zich te melden. "Alle informatie, hoe klein of groot ook, kan helpen in het onderzoek", aldus de politie.