Delta staakt veel glasvezelplannen, dorpen houden voorlopig trager internet

Netwerkbedrijf Delta stopt met de aanleg van honderdduizenden glasvezelaansluitingen, omdat de investeringen niet langer rendabel zijn.

Inwoners van dorpen in Friesland hebben de afgelopen dagen brieven gehad waarin staat dat de aangekondigde plannen voor glasvezel niet doorgaan. Belangrijkste reden dat Delta ophoudt met de aanleg is de toegenomen concurrentie. KPN legt namelijk in verschillende gebieden nog een keer glasvezel aan, ook al ligt er al een glasvezelnetwerk van Delta.

Begin dit jaar bleek dat steeds meer huishoudens een dubbele glasvezelaansluiting hebben. Eind april waren dat er al 100.000.

Terugverdienen

Door deze dubbele aansluitingen wordt het voor Delta moeilijker om de investeringen terug te verdienen, aangezien een deel van de inwoners de kabels van Delta niet gebruikt.

Het bedrijf had plannen voor 2 miljoen aansluitingen, maar het blijft waarschijnlijk bij 1,7 miljoen.

Ook wil het bedrijf 200.000 aansluitingen verkopen aan Glaspoort, een bedrijf waarvan KPN deels eigenaar is. Op plekken waar geen glasvezel van Delta ligt, wil het bedrijf diensten gaan leveren over het netwerk van KPN.

Dat bedrijf heeft de ambitie om de komende drie jaar 80 procent van zijn kopernetwerk te vervangen door glasvezel. Wanneer de Friese dorpen glasvezel van KPN krijgen, is niet bekend.