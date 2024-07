Resten van door krokodil aangevallen meisje gevonden in Australië

De Australische politie heeft de stoffelijke resten gevonden van een 12-jarig meisje. Ze was twee dagen geleden door een krokodil gegrepen toen ze aan het zwemmen was in een kreek in het afgelegen noorden van het land.

Haar overblijfselen werden vlak bij de plek gevonden waar ze verdween. Dat was bij Palumpa, een dorp met zo'n 350 inwoners. Het dorp ligt in het zeer dunbevolkte Noordelijk Territorium, op zo'n 7 uur rijden van de regionale hoofdstad Darwin. De verwondingen van het meisje bewijzen dat ze is aangevallen door een krokodil, meldt de politie.

De lokale gemeenschap was een grote zoektocht gestart naar het meisje. In de afgelopen 36 uur werd naar haar gezocht over land, op het water en in de lucht. Een lokale politiecommissaris noemt de vondst van de resten "bijzonder gruwelijk en een trieste, verschrikkelijke uitkomst".

De krokodil die het meisje heeft meegesleurd, is nog niet gevangen, maar er worden nog steeds pogingen ondernomen om het dier in de val te lokken. Zoutwaterkrokodillen zijn territoriaal en de dodelijke krokodil bevindt zich waarschijnlijk in nabijgelegen waterwegen. De krokodillenpopulatie is in het tropische noorden van het land sterk toegenomen nadat de dieren in de jaren 70 een beschermde diersoort werden.

Terugbijten

Omdat zoutwaterkrokodillen tot 70 jaar oud kunnen worden en hun hele leven lang kunnen doorgroeien tot wel 7 meter lang neemt ook het aantal grote krokodillen toe. Toch komen dodelijke aanvallen op mensen relatief weinig voor. In het Noordelijk Territorium kwamen het afgelopen jaar twee andere krokodillenaanvallen voor, die allebei niet dodelijk waren.

In januari raakte een 9-jarige jongen gewond toen hij werd aangevallen tijdens het zwemmen in het Kakadu National Park. In oktober vorig jaar ontsnapte een boer aan een aanval door terug te bijten. De laatste dodelijke aanval in het uitgestrekte gebied dateert van zes jaar geleden.