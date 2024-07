Dochter president Kameroen deelt 'illegale' foto waarin ze zoent met vrouw

In Kameroen is ophef ontstaan nadat de dochter van president Biya een foto op sociale media had geplaatst waarin ze een vrouw zoent. In het Afrikaanse land zijn relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden.

De 26-jarige Brenda Biya zoent op de foto met het Braziliaanse model Layyons Valença. In een Instagram-bericht dat inmiddels is verlopen, schrijft ze onder de foto: "Ik ben helemaal weg van jou en ik wil dat de wereld het weet." Ook deelt ze een artikel van de Franse krant Le Monde waarin staat dat ze uit de kast is gekomen.

5 jaar gevangenisstraf

Personen die zich in Kameroen schuldig maken aan homoseksuele handelingen of relaties riskeren een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. President Biya heeft nog niet officieel gereageerd.

Veel grote landelijke media berichten niet over de foto omdat omroepen sancties opgelegd krijgen voor het delen van afbeeldingen van homoseksualiteit.

De 91-jarige Biya werd in 1982 president van Kameroen en is een van de langst regerende leiders van Afrika. Onder zijn leiding is Kameroen altijd redelijk stabiel geweest. De laatste jaren is er echter meer onrust, onder meer door separatisten in het Engelstalige zuidwesten die strijden voor onafhankelijkheid.