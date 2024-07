Wekdienst 4/7: Britten naar de stembus • Taylor Swift treedt op in Amsterdam

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Schoof gaat vandaag voor het eerst in debat met Tweede Kamerleden. Gisteren stelden Kamerleden al vragen, het is de bedoeling dat Schoof die in dit debat beantwoordt. Ook mogen Kamerleden vandaag nieuwe (door)vragen stellen. Het debat is vanaf 10.45 uur te volgen bij de NOS.

De rechtbank in Arnhem doet uitspraak in de zaak over het zelfdodingsmiddel X. Alle verdachten in de zaak zijn 70 plus. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en één ook voor hulp bij zelfdoding door verstrekken van het middel. De hoogste strafeis is 30 maanden.

De Britten gaan naar de stembus en kiezen een nieuw parlement . De Conservatieve Partij van premier Rishi Sunak loopt in peilingen ver achter op oppositiepartij Labour van Keir Starmer. De eerste exitpoll is er na het sluiten van de stembureaus, om 23.00 uur.

Taylor Swift treedt op in Amsterdam. De drie concerten die de komende dagen op de planning staan, waren vorig jaar binnen een mum van tijd uitverkocht. De artiest is de populairste zangeres van dit moment en de laatste keer dat ze in Nederland optrad, is tien jaar geleden.

Dit is er vannacht gebeurd:

De nieuwe landbouwminister Femke Wiersma wil wel voor de zomervakantie met de Tweede Kamer in debat over de dreigende mestcrisis. Dat schrijft ze rond middernacht in een brief aan de Tweede Kamer. Het debat kan vandaag al plaatsvinden.

Ook BBB-leider Van der Plas steunt het debat, laat ze aan de NOS weten. "Als de minister zelf aangeeft bereid te zijn vandaag het mestdebat te willen voeren, is dat prima wat mij betreft."

Het debat moet nog officieel aangevraagd worden, maar het heeft er alle waarschijnlijkheid van dat het debatverzoek een meerderheid krijgt.

Ander nieuws uit de nacht:

Luchtvervuiling is oorzaak van 7 procent doden in Indiase steden: De situatie is het ernstigst in New Delhi, laat een nieuw onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Planetary Health zien. In de hoofdstad gaat het om 11,5 procent van de doden.

Ravage in Jamaica door orkaan Beryl, trekt richting Mexico: Het eiland wordt geteisterd door zware wind en regen en er is zeker een dode gevallen.

En dan nog even dit:

Je zou denken dat zijn jongensdroom al uit was gekomen toen hij wekelijks de razend populaire Top 40 presenteerde, maar volgens radio-dj Erik de Zwart is dat moment pas nu gekomen. Sinds een week is hij trambestuurder in Amsterdam. "Ik wilde dit als jongen al worden", zegt hij.