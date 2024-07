Plots lijkt de EK-puzzel opgelost bij Oranje, dat chagrijn achter zich laat

Op de training, waarbij alleen de reserves aan de bak moeten, valt Ryan Gravenberch op. In verschillende partijvormen is de middenvelder, die nog geen minuut speelde dit EK en op de openbare trainingen hiervoor geen sterke indruk maakte, twee keer met een wel heel fraai stiftballetje trefzeker.

Dicht bij een basisplaats is hij overigens niet. Na een lijst aan blessures en wat verschuivingen tijdens het toernooi lijkt bondscoach Ronald Koeman zijn ideale middenveld te hebben gevonden: Jerdy Schouten samen met Tijjani Reijnders, Xavi Simons daarvoor.

Puzzelstukje Simons

Koeman had het dinsdagavond over een puzzel die uiteindelijk in elkaar is gevallen. Met Simons als ontbrekende puzzelstukje. Volgens de coach de beste man op het veld tegen de Roemenen. Koeman: "We kunnen hem eindelijk roemen voor wat hij in zijn mars heeft."

Het middenveld van Oranje heeft weer een ritme. Schouten is van het wegdraaien bij zijn tegenstander, vaak één of twee keer raken en het spel versnellen. Reijnders loopt meer met de bal en komt voor de goal. Simons is de man tussen de linies die zorgt voor creativiteit.