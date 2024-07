Britse verkiezingen: 'Dit kan een historische overwinning worden voor Labour'

Kiezers hebben het vertrouwen in hun politici verloren, stelt Curtice vast. En niet alleen door schandalen als partygate. De hoogleraar verwijst naar onderzoeken waaruit blijkt dat 45 procent van de kiezers niet meer gelooft dat de regering de belangen van het land stelt boven die van hun partij.

Hij somt op: "De levensstandaard is achteruit gehold. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is lager dan vijf jaar geleden. De economie stagneert, de openbare voorzieningen functioneren niet, de wachtlijsten in de zorg zijn enorm, terwijl de belastingdruk recordhoogtes heeft bereikt. Dit zie je terug in de stemming van het electoraat dat steeds verder wegdrijft van de Conservatieven."

En Brexit?

Opvallend afwezig deze campagne is Brexit, wat vijf jaar geleden nog hét thema was. Ook veel Labour-aanhangers stemden bij het referendum in 2016 voor het verlaten van de Europese Unie, terwijl hun partij tegen was. Bij de laatste verkiezingen switchten die kiezers naar de Conservatieven.

"Labour kwam tot de conclusie dat ze daarom maar beter over Brexit konden zwijgen", verklaart Curtice de afwezigheid van Brexit in de campagne. "De Conservatieven hebben het óók niet over Brexit, omdat het niet het succes is geworden waarop ze gehoopt hadden."