Na gesteggel gaat Kamer vandaag toch met minister Wiersma in debat over mest

De nieuwe landbouwminister Femke Wiersma wil wel voor de zomervakantie met de Tweede Kamer in debat over de dreigende mestcrisis. Dat schrijft ze rond middernacht in een brief aan de Tweede Kamer. Het debat kan vandaag al plaatsvinden.

Ook BBB-leider Van der Plas steunt het debat, laat ze aan de NOS weten. "Als de minister zelf aangeeft bereid te zijn vandaag het mestdebat te willen voeren, is dat prima wat mij betreft."

Het debat moet nog officieel aangevraagd worden, maar het heeft er alle waarschijnlijkheid van dat het debatverzoek een meerderheid krijgt.

Van der Plas onder vuur

Van der Plas zei eerder dat ze het debat nog niet wilde houden, omdat Wiersma nog maar net is aangetreden. Volgens Van der Plas is ze daarom nog onvoldoende bijgepraat door haar ambtenaren. "Ik bescherm mijn mensen."

De BBB-leider kwam daarmee zwaar onder vuur te liggen. "Die Kamerleden zijn allemaal specialisten op mestgebied. Die gaan de minister morgen heus niet bij de knieën afzagen. Die willen vooral samen met haar iets regelen voor de boeren", zei Bontenbal (CDA) bijvoorbeeld.

Ongeveer vierduizend veehouders zitten in acute financiële problemen omdat ze binnenkort geen mest meer mogen uitrijden. Als het debat wordt uitgesteld moeten ze wachten tot na het zomerreces, dat vrijdag begint. De Kamer keert pas 2 september weer terug en mest mag uiterlijk tot en met half september worden uitgereden.

Van der Plas zei eerder dat ze het debat wel aanstaande maandag wil houden, maar dat het weer de oppositie is die dat tegenhoudt. Volgens Bontenbal was dat een trucje; als er maandag vergaderd wordt, moeten minstens 76 Kamerleden terugkomen van vakantie. Alleen dan kan er gestemd worden over eventuele moties.

Einde aan uitzondering

De Europese Commissie bepaalde vorig jaar dat er een einde komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid. Nederlandse boeren mochten jarenlang extra mest uitrijden omdat ons gezonde gras relatief veel voedingsstoffen opneemt. Maar omdat de kwaliteit van het oppervlaktewater onvoldoende vooruit is gegaan, trekt Brussel die uitzonderingspositie stapsgewijs in.