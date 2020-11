Tientallen doden bij aanval op etnische minderheid in Ethiopië

In Ethiopië zijn gisteravond tientallen doden gevallen bij een aanval in het westen van het land. Volgens Amnesty International zijn 54 Amharen, een etnische minderheid, om het leven gekomen. Ook zijn tientallen huizen in brand gestoken en honderden mensen ontheemd geraakt.

Gisteren spraken de lokale autoriteiten nog van zeker dertig doden, maar vandaag werden op een schoolplein meer lichamen van slachtoffers gevonden. De aanval vond zondag plaats.

Volgens de lokale autoriteiten zit de gewapende groep OLF Shane achter de massamoord. Dat is een afsplitsing van de verboden oppositiepartij OLF, die sinds de jaren 70 streed voor de rechten en onafhankelijkheid van het Oromovolk, het grootste volk van het land.

Ethiopische leger trok zich terug

Het is onduidelijk waarom de Amharen werden aangevallen. Volgens Amnesty worden de laatste maanden vaker zonder directe aanleiding etnische minderheden doelwit. De ngo roept de Ethiopische overheid op de aanval van dit weekend te onderzoeken, omdat het Ethiopische leger enkele dagen eerder plots troepen terugriep uit de regio.

De regering in Addis Abeba heeft de aanval bestempeld als terrorisme. Premier Abiy Ahmed, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn inzet voor vrede in de regio, noemt de massamoord hartverscheurend. Hij kondigt aan opnieuw extra troepen in de regio te stationeren.