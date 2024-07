Japan probeert met nieuwe bankbiljetten modern te lijken, maar dat imago klopt niet meer

"De overheid wil laten zien dat ze zich ervan bewust is dat vrouwen ook een rol spelen in de Japanse geschiedenis", verklaart Shibata. "Maar het is geen oprechte poging om hun positie te verbeteren. Het is namelijk vanwege het beleid van de huidige regering dat er bijna geen vooruitgang is in de emancipatie van vrouwen."

De arbeidsparticipatie van Japanse vrouwen ligt met 73 procent ver boven het wereldwijde gemiddelde van ongeveer 50 procent. Tegelijk is de loonkloof veel groter dan in andere landen, en belanden vrouwen vaak in slecht betaalde parttimebanen zonder baanzekerheid.

"De regeringspartij behandelt vrouwen vooral als machines die productiviteit verhogen en arbeidstekorten opvangen", verklaart Shibata. "Een vrouw op een bankbiljet is dus een mooi gebaar, maar het is vooral symboolpolitiek."